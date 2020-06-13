نائب مطروح: الدولة تولي المنظومة الصحية اهتماما كبيرا

قال النائب صلاح عياد عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، إن الدولة تولي المنظومة الصحية اهتماما كبيرا، واتضح ذلك جليا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكيف استطاعت البنية الصحية التصدى لهذه الجائحة، وهذا يؤكد أن هناك جهودا قوية تبذل على أرض الواقع، منوها بإنشاء مبنى جديد بمستشفى الحمام المركزي بتكلفة 20 مليون جنيه.

وأضاف عياد، في بيان اليوم، أن هذه المبنى الجديد الذي أنشئ سيساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في المنطقة بشكل عام، وتحسين البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات، ويساعد هذا المبنى الجديد في زيادة قدرة المستشفى على استيعاب المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في السفر للمستشفيات الأخرى والمحافظات الأخرى.

وأشار عياد إلى أن هذا الأمر كان مطلبا للمواطنين منذ فترة طويلة، وعقب الموافقة عليه سيكون له دور كبير في تخفيف معاناتهم في الحصول على الخدمة الطبية والرعاية الصحية اللازمة، مشيدا بالجهود التى تبذلها المحافظة بقيادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية والتنموية المقدمة للمواطنين، وحرصه على الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات المقدمة لأهالي مدينة الحمام.