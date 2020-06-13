تعرف على أرقام جلوس ومقر لجان طلاب الدبلومات الفنية 2019-2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام جلوس ومقار اللجان لطلاب الدبلومات الفنية "صناعي - زراعي - تجاري) للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

يستطيع الطالب الاطلاع على رقم الجلوس ومقار اللجنة من هنـــــــا، وذلك عن طريق إدخال كود الطالب ورقم السر.

ووضعت الوزارة عبر الموقع بعض التعليمات الهامة لطلاب شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020 وهي:

1. على الطالب الذهاب إلى المدرسة لاستلام أرقام الجلوس والتأكد من مواعيد الاختبارات العملية المسجلة علي أرقام الجلوس مع العلم بأنه سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية لطلاب الدبلومات الفنية بعد انتهاء امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020.

2. على الطالب أن يجيب علي أسئلة مادة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الاجابة الخاصة بها يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 .

3. علي الطالب أن يذهب إلى لجنة سير الامتحان يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020 قبل موعد امتحان اللغة العربية بساعتين حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعقيم للحفاظ علي سلامة الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن جداول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية (نظام السنوات الثلاث)، والتي تبدأ يوم 25 يوليو المقبل، وتستمر حتى 13 أغسطس، ويمكنك الاطلاع على تفاصيل الجدول من هنـــــــــا.