اتحاد المصارف العربية: أغلب بنوك المنطقة ستحقق استقرارا في أرباحها خلال 2020

شكل انتشار جائحة فيروس كورونا تحدياً جديداً للمصارف العربية، لتأثيره على الأرباح المتوقعة ونمو التمويل الذى قد يكون محدوداً خلال العام الحالى، حيث من المتوقع أن تركز البنوك العربية على المحافظة على مؤشرات جودة الأصول، بدلاً من التوسع فى منح تمويلات جديدة فى ظل الأزمة الحالية.

سحب الودائع الحكومية من المصارف الخليجية يشكل عبئاً على أعمالها

وأوضح اتحاد المصارف العربية فى دراسة حديثه له أن جزءاً من مخاطر التمويل يتمثل فى أن نسبة كبيرة من ودائع المصارف الخليجية بشكل خاص، مصدرها الشركات الحكومية أو المملوكة للدولة، التى تتراوح ما بين 10% إلى 35% من إجمالى الودائع، حيث قد تقوم تلك الشركات بسحب جزء من تلك الودائع، ورغم ذلك فإن معظم التوقعات تشير إلى إمكانية أن تحقق غالبية البنوك العربية استقراراً فى أرباحها خلال العام 2020.

وذكر التقرير أرقام عن 8 قطاعات مصرفية عربية، فعلى صعيد القطاع المصرفى الإماراتى، أشار التقرير إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى الإماراتى حوالى 851.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2020، بزيادة 1.4% على نهاية عام 2019، وبلغت الودائع المجمعة حوالى 573.9 مليار دولار، بزيادة 13.4% على نهاية العام 2019، فيما بلغت حسابات رأس المال 100.7 مليار دولار، مسجلة تراجعاً بحوالى 5.9% مقارنة بعام 2019، وفيما يخص حجم الائتمان الذى ضخه القطاع المصرفى الإماراتى بلغ 447 مليار دولار، بتراجع حوالى 0.4% مقابل عام 2019.

أما عن القطاع المصرفى السعودى، أوضح تقرير الاتحاد أن الموجودات المجمعة للقطاع حوالى 726.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2020، بزيادة 3.6% على نهاية عام 2019، وبلغت الودائع المجمعة حوالى 482.8 مليار دولار، بزيادة 0.8%على نهاية العام 2019، فيما بلغت حسابات رأس المال 102.6 مليار دولار، مسجله تراجعاً بحوالى 2.2% مقارنة بعام 2019، وفيما يخص حجم الائتمان الذى ضخه القطاع المصرفى الإماراتى بلغ 560.3 مليار دولار، بتراجع حوالى 5.5% مقابل عام 2019.

من جهة أخرى، حققت البنوك السعودية أرباحاً بحوالى 3.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020، مسجلة تراجعاً بنسبة 8.1% لنفس الفترة من عام 2019.

وفيما يخص القطاع المصرفى الكويتى، ذكر تقرير الاتحاد أن الموجودات المجمعة للقطاع حوالى 236.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2020، بزيادة 0.8% على نهاية عام 2019، وبلغت الودائع المجمعة حوالى 141 مليار دولار، بتراجع 2% عن نهاية العام 2019، فيما بلغت حسابات رأس المال 30.4 مليار دولار، مسجله تراجعاً بحوالى 2.4% مقارنة بعام 2019، وفيما يخص حجم الائتمان الذى ضخه القطاع المصرفى الإماراتى بلغ 133.3 مليار دولار، بانخفاض حوالى 1% مقابل عام 2019.

أما عن القطاع المصرفى العمانى، أشار تقرير الاتحاد أن موجودات المجمعة للقطاع حوالى 76.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2020، بزيادة 1.5% عن نهاية عام 2019، وبلغت الودائع المجمعة حوالى 49.3 مليار دولار، بزيادة 0.01%على نهاية العام 2019، فيما بلغت حسابات رأس المال 11.5 مليار دولار، مسجلة تراجعاً بحوالى 1.3% مقارنة بعام 2019، وفيما يخص حجم الائتمان الذى ضخه القطاع المصرفى الإماراتى بلغ 53.2 مليار دولار، بتراجع حوالى 2% مقابل عام 2019.

وفيما يخص القطاع المصرفى اللبنانى فإن الموجودات المجمعة للقطاع حوالى 205.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2020، بزيادة 3.8% على نهاية عام 2019، وبلغت الودائع المجمعة حوالى 152.8 مليار دولار، بزيادة 5.9% على نهاية العام 2019، فيما بلغت حسابات رأس المال 20.8 مليار دولار، مسجلة تراجعاً بحوالى 0.02% مقارنة بعام 2019، وفيما يخص حجم الائتمان الذى ضخه القطاع المصرفى الإماراتى بلغ 64.8 مليار دولار، بتراجع حوالى 10.7% مقابل عام 2019.