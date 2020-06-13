وزيرة التضامن: صرف العلاوات الـ5 في يوليو تدريجيا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من مزايا الدول القادمة إن القوانين لابد أن تكون مرنة وتراجع عندما تدخل في قيد التطبيق وتظهر بها بعض المزايا أو العيوب تراجع كل فترة، لافتة إلى أننا نحتاج إلى أن نسوق القانون بأكثر من طريقة واعتقد أن كثير من المواطنين لا يفهمونه.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أننا في حاجة لتبسيط اللغة التأمينية لكي يطمئن المواطنين أن التأمينات مفيدة لهم وليست مضرة وأن المعاش المبكر ليس من المنطقي أن نؤمن على أنفسنا 15 سنة وأفضل أخد المعاش لمدة 30 سنة وبعد ما يتوفي أولاده ياخدوا المعاشات واخد من الدولة بما يقرب من 40 سنة وأستفيد بما يقرب من 20 سنة والعكس صحيح.

واكدت، أننا في حاجة لعقد لقاءات توضيحية لنصوص القانون مع الإعلام ومجلس النواب والتي تثير بعض التساؤلات المجتمعية لتوضيح كل هذا، "اللي كان بياخد حوالي 3 آلاف جنيه ويؤمن على نفسه ب 400 جنيه واحنا نفينا الكلام ده خالص دلوقتي واللي هيأمن على نفسه هيكون بالأجر الحقيقي ومفيش أجر ثابت ومتغير علشان يخرج بحزمة معاشات كبيرة، واللي معمول لصالح المواطن والدولة معا، لأن ليس من المنطقي أن نعمل لصالح المواطن ونوقع الموازنة الخاصة بالتأمينات".

وتابعت، أن مسألة الحوار مع المجتمع والفئات المتضررة والنقابة والقائمين والمدافعين عن حقوق المعاشات، وبالرغم من أننا جهة تنفيذية إلا أنني أنصب نفسي للدفاع عن حقوق ذوي المعاشات لأنه في النهاية هدفنا خدمتهم".

واستكملت، أن العلاوات الـ5 ستكون في شهر يوليو وستأتي بشكل تدريجي ولن يتم صرفها مرة واحدة لأن المستفيدين 2.4 مليون مواطن، والـ 14٪ وسيتم صرف جزء من المجمد الذي يبلغ إجماله 27 مليار جنيه عن السنوات الماضية، لأنه في إطار التيسيرات التي تتخذها، وتأجيل دفع التأمينات لفترة 3 أشهر لكثير من القطاعات، ونسقط الفوائد عن المديونية السابقة، وكل شخص سيصرف ولكن بدفعات مختلفة بالنسبة للمتجمد والعادي.