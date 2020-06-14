حظك اليوم الأحد 14-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يعبر مولود برج الحوت عن حبه من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، حيث يتقن إرضاء الشريك دون خجل.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني ومن المحتمل أن تقوم اليوم بأعمال مهمة، فقط لا تتسرع في خطواتك واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ عطارد في منزل الحب يدعمك ويمنحك طاقةً إيجابية وتُظهر ودّا في التعامل وتكون قدوة للكثيرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت، المخرجة إيناس الدغيدي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.