حظك اليوم السبت 13-6-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو من أكثر الأبراج العاشقة للسفر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ما زال القمر بمنزلك الثاني ما يدفعك لدراسة أمور مهنية ومالية، فقط حافظ على تركيزك لتتفادى الأخطاء والخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد يدعمانك ويمنحانك مشاعر إيجابية ونظرةً ثاقبة.. تتحرك بحرفية وتهرب بلطف ودهاء من السيطرة عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.