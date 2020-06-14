جمال شقرة: تركيا دولة عنيفة منذ أمد التاريخ وسيطرت على غيرها بالقوة

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بجامعة عين شمس، إن الدولة العثمانية نشأت في أفريقيا، عبر مجموعة من القبائل الخشنة الطباع، وعندما اعتنقوا الإسلام اعتنقوه على الطرق الصوفية المتطرفة.

وأشار شقرة إلى أن تركيا دولة عنيفة ليست متحضرة، لم تمتلك حضارة مثل حضارات الشرق الأوسط، انطلقت من وسط أسيا لتغزو جيرانها، وتقدمت بسرعة مذهلة باستخدام القوة، والاعتداء على جيرانها، إلى أن تمكنت من القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وبعد ذلك انطلقت نحو أوروبا الشرقية، ونجحت في غزو واستعمار دول كثيرة ، حتى وصلت إلى اسوار فيينا في النمسا، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من روما، والمؤرخين الغربيين يقولون أن هذه الدولة جعلت مستقبل أوروبا الغربية على المحك، وأصابت الأوروبيين بأزمات نفسية، لأنهم تصوروا أنها نهاية العالم، حتى أن الخليفة روج بالفعل، بأن الغزوات العثمانية إنما هي بسبب ابتعاد المسيحيين الغربيين عن الرب والعبادة.

وأضاف"شقرة" لـ"الوطن"، أن تركيا انطلقت في البداية للغرب، ثم انتقلت للشرق، لأن هناك عوامل جذب جذبتها لهناك، منها الفراغ السياسي الذي كان موجود في عدد من الدول العربية، فجميع الدول العربية، كانت تعاني من فراغ سياسي، وبعض الدول العربية اكتشفت أنها ستقع في قبضة الاستعمار العثماني، فتقدموا بمفاتيح مدنهم للدولة العثمانية، لكن مصر ذات التاريخ الطويل، وأقدم دولة في العالم، صمدت في وجهها فترة من الزمن، إلى ان تمكنوا منها، بعد مزيد من القتل، وهنا يتساءل البعض، هل هذه الدولة إسلامية، التي عاملت المسلمين بهذا العنف، الإحصائيات تختلف حول الأعداد الرهيبة التي قتلت، حيث عندما حاولوا مع مصر وجدوا مقاومة من المصريين، ومقاومة من طومان باي، الذي يعتبرونه المصريين بطل صمد في مواجهة الغزو العثماني، وانتهى الأمر بقتله وشنقه على باب زويل.