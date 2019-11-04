هاجم الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، الإخواني الهارب محمد ناصر، قائلًا إنه حرض الإسرائيليين على رفع قضايا اضطهاد ضد مصر، بزعم مصادرة ممتلكاتهم في عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وقال شقرة خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز": "ده مش عميل عادي، ده عميل وخاين بامتياز، ولا يستحق أن يطلق عليه إنه مواطن مصري".

وأضاف أن ما قاله ناصر يعد شيئًا بشعًا، وخاصةً أنه لا يمتلك الحقائق أو الوثائق حول هذا الموضوع: "يزور في التاريخ ويزيف الحقائق، فمن خرجوا في عهد عبدالناصر كانوا صهاينة متآمرين مؤمنين بفكرة الوطن القومي، وكانوا يستعدون للهجرة، وجهاز المخابرات المصري كان يتابعهم، حتى أيدوا العدوان الثلاثي على مصر، فتم طردهم".

وأكد شقرة، أنه جرى تعويض اليهود، من خلال وثائق المطرودين، وحصلوا على حقوقهم كاملة، وسخر من الإخواني الهارب، وطلب منه أن يطالب أيضًا بتعويض دولة الاحتلال لمصر، عن الغاز المنهوب من الآبار المصرية خلال فترة احتلال سيناء، والسمك الذي جرى اصطياده من البحار، والأوقاف المصرية في فلسطين التي اغتصبتها دولة الاحتلال، ومنها البيت الذي يعيش فيه رئيس الوزراء الفلسطيني بنيامين نتنياهو.

وأوضح أن الإخواني الهارب دافع عن العثمانيين بالرغم من أنهم متورطون في جرائم إبادة جماعية ليس للأرمن فقط، ولكن مختلف الأقليات التي كانت موجودة في تركيا، حيث اعترفت 31 دولة بجرائم الإبادة التي ارتكبها العثمانيون "أجداد أردوغان".