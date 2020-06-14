وليد توفيق يُطمئن جمهوره على صحته: يا رب كورونا يخلص في أقرب وقت

طمأن الفنان اللبناني وليد توفيق، جمهوره على حالته الصحية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، موضحًا أن جميع أفراد أسرته بخير ويلتزمون بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، " صحتي كويسة الحمد لله، ولا صحة لأي شائعات تُردد من آن لآخر".

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامية قصواء الخلالي :" يا رب وباء كورونا يخلص في أقرب وقت، مكناش حاسين بنعم ربنا علينا، يا رب نلتقي بكل حبايبنا قريب".

كما أعرب عن سعادته البالغة لتعاونه مع الفنان هاني شاكر، في أغنية جديدة تدور في إطار رومانسي، ومن المُقرر أن يغني نقيب الموسيقيين باللهجة اللبنانية، ومن المُقرر طرح هذه الأغنية خلال الفترة المقبلة، "صوته زي العسل.. وأنا بعشق صوته".