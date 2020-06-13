نجل عبدالناصر ردا على ساويرس: موت بغيظك واذهب بكلامك وأموالك لمزبلة التاريخ

رد عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس، والتي هاجم فيها والده بشكل متكرر.

وقال عبدالحكيم في تصريحات لـ"الوطن": "يا عظمتك يا عبدالناصر، خمسين عاماً على وفاتك وأعداؤك لسه مرعوبين ومغلولين منك، ولسه كفك معلم على قفاهم".

وتابع: "حقيقى إنك عظيم وحقيقى إنك الغائب الحاضر، أما هذا المدعو نجيب، فموت بغيظك.. سيظل عبدالناصر حبيب الملايين، ملايين القلوب، أما ملايين الدولارات إللى فاكر أنها حامياك، فهى وكلامك التافه فى زبالة التاريخ"، بحسب وصفه.

وتكرر هجوم رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في أكثر من مناسبة أو ذكرى تاريخية، ما دفع نجل الرئيس الراحل للرد عليه.