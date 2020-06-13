مصطفى بكري يدعو ساويرس لمناظرة عن التجربة الناصرية: لم تقرأ شيئا عن 67

دعا النائب البرلماني والكاتب مصطفى بكري، المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، إلى حوار حول التجربة الناصرية بعد هجوم الأخير على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مؤكّدًا أن ساويرس يصدر أحكاما جزافية، وأنه لم يقرأ تاريخ فترة 1967.

وغرد بكري، على "تويتر": "عبدالناصر الذي يهاجمه نجيب ساويرس ويتهمه بأنَّه دمر البلد وجاب عاليها واطيها هو القائد والزعيم الذي لايزال يسكن قلوبنا، هو الغائب الحاضر دائمًا، عبدالناصر هو الذي بنى مصر الحديثه وحررها من قوى الاستغلال البغيض، الواقع يحكي كيف كانت مصر وكيف أصبحت".

وتابع: "ساويرس يصدر أحكاما جزافية، مجرد سموم يطلقها بين الحين والآخر لا تستند إلى منطق ولا إلى أرقام محدده، ولكنها محاولات تعبر عن حقد دفين لزعيم وطني، عاش فقيرا ومات فقيرا، لم يستغل منصبه ولم يتاجر به، والوقائع التي سجلها التاريخ في ذلك متعددة".

وواصل "بكري": عندما يقول ساويرس: إن عبدالناصر بهدلنا وفضحنا قدام إسرائيل، فهو أيضا لم يقرأ شيئا عن 1967 ولا تفصيلات ما حدث ولا عن حرب الاستنزاف التي مهدت الطريق لحرب أكتوبر 1973، يبدو أنه لم يقرأ شيئا عن معركة رأس العش بعد أسابيع من النكسة، ولم يعرف أن جنودنا البواسل دمروا إيلات بعد شهور قليلة".

واستكمل: "القائد الذي يقول عنه أنه فضحنا هو الذي رفض الاستسلام أو التفريط في الأراضي والتوقيع علي صك الخنوع، ظل يقاتل ويذهب إلى الجبهة ويعد لليوم العظيم حتي الرحيل، عبدالناصر كان صاحب قيم ومواقف وتاريخ نفخر به، أليس غريبا أن القائد الذي لا يتوقف ساويرس وأمثاله عن محاولة النيل منه، هو الزعيم الذي تلجأ إليه الجماهير في كل أزماتها لترفع صوره، وكأنها تقول (وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر)".

واختتم "بكري" تدوينته بقوله: "إنني أدعو المهندس نجيب ساويرس إلى حوار وجها لوجه حول التجربة الناصرية، وكل منا يأتي بما لديه أمام الرأي العام ليعرف الناس الحقيقة كاملة.

وكان ساويرس قد جدد هجومه على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في عدة تغريدات منها: "أنا شايف إن فاشل مش كفاية، ضيع البلد جاب عاليها واطيها دمر الرقعة الزراعية بتقسيمها، أفلس كل الشركات الناجحة بتأميمها ودخلنا حرب اليمن وبهدلنا، وفضحنا قدام إسرائيل في 67 بهزيمة منكرة وسجن كل من طالب بالحريات غير التعذيب في المعتقلات بحمزة البسيوني وصلاح نصر".