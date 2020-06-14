محافظ بورسعيد: بوابات تعقيم على لجان الثانوية العامة والأزهرية

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه تم تركيب بوابات تعقيم على جميع لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم اللجان من الداخل والخارج ودورات المياه بصفة يومية قبل وبعد انتهاء الامتحانات، وتوجيه رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، ومراجعة كافة وصلات الكهرباء.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد لبحث خطة المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية والتي ستنطلق يوم ٢١ يونيو الجارى.

وأوضح أن الطالب الذي سيثبت الكشف علية إرتفاع درجة حرارته سوف يتم تاجيل الإمتحان الخاص به وتأديته بالدور الثاني كفرصة ثانية بنفس امتيازات الدور الأول ودون أي تأثير على الدرجات أو إمتيازات الدور الأول.