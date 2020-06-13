تركيب بوابات تعقيم لجان الثانوية العامة بجنوب سيناء غدا

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية ستتسلم، غدًا، بوابات التعقيم وأجهزة واقي حذاء بلاستيكي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة التربية والتعليم، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف أن الشركة المسؤولة عن تعقيم اللجان ستقوم بتركيب هذه الأجهزة بالمدارس المقرر إقامة الامتحانات بها غدًا الأحد، وإجراء تجارب للتأكد من تشغيلها، تحت إشراف لجان من الإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيجري أيضًا تركيب جهاز لتعقيم الأحذية ووضع واقي بلاستيكي عليها، مع توافر أجهزة قياس الحرارة، إلى جانب الكمامات التي سيجرى توزيعها على الطلاب والطالبات خارج وداخل اللجان.

وطالب وكيل الوزارة جميع الطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الوزارة، وإبلاغ مسئول اللجنة حال ظهور أعراض الفيروس عليه.

يُذكر أن إجمالي عدد لجان الثانوية العامة بجنوب سيناء سبعة، موزعين على مدن طور سيناء، وشرم الشيخ، ودهب، ورأس سدر، وأبورديس، ونويبع، طابا، ويبلغ عدد الطلاب الذين سوف يؤدون امتحانات الثانوية العامة 794 طالبًا وطالبة.