طوارئ في المحافظات للانتهاء من تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديريات التربية والتعليم فى مختلف المحافظات حالة الطوارئ استعداداً لامتحانات الثانوية العامة، التى من المقرر أن تنطلق الأسبوع القادم، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، على عبدالرؤوف، أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، التى تنطلق يوم 21 يونيو وتنتهى 21 يوليو، فى ظل تداعيات فيروس «كورونا».

وقال «عبدالرؤوف»، فى تصريحات صحفية أمس، إنه تم تشكيل لجان للمرور على مقار لجان الامتحانات، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية بالمدارس، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والمشرفين على أعمال الامتحانات، وشدد على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم للجان ومقار تقدير الدرجات، وتوفير الأمن والهدوء والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام سير الامتحانات.

وأضاف أنه تم التنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحى، للعمل على توافر طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة، بما يتيح إجراء كشف طبى سريع وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والقائمين على اللجان قبل بداية الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من جودة التهوية، وتوفير لجان احتياطية، بواقع لجنتين فى كل لجنة عامة، لاستخدامها فى حالات الطوارئ، وإجراء الصيانة اللازمة للمراوح ودورات المياه والأثاث والكهرباء فى جميع اللجان.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، صلاح فتحى، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان، تنفيذاً للتعليمات الوزارية الواردة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمراقبين، سواء داخل اللجان أو الاستراحات ومقار تقدير الدرجات، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز اللجان، البالغ عددها 94 لجنة، منها لجنة للمتفوقين وأخرى «سجن»، وتجهيز استراحات رؤساء اللجان، وتشمل استراحتين بمدينة أسيوط، واستراحة بكل إدارة تعليمية.

وأضاف «فتحى» أنه تم الانتهاء من إعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة، فضلاً عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشها وتعقيمها، لافتاً إلى أن المحافظ، اللواء عصام سعد، تفقد بعض اللجان ومقر كنترول الثانوية العامة لقطاع أسيوط، ومركز توزيع أسئلة الامتحانات بالمديرية، للوقوف على الاستعدادات للامتحانات، وأوضح أنه تم تعقيم وتطهير وتركيب بوابات تعقيم بكافة اللجان، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، وتوفير كافة سبل الأمن والهدوء للطلاب داخل اللجان.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه تم التشديد على التزام الطلاب والعاملين والملاحظين بوضع الكمامات الواقية، قبل دخول اللجان، واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام انتظام سير الامتحانات، مشيراً إلى أنه جرى توقيع عدة بروتوكولات مع مديريات الصحة والتموين والكهرباء، ومديرية الأمن والمستشار العسكرى، بما يضمن توافر كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة.

وفيما يتعلق بامتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات، أعلن مجلس كلية الآداب بجامعة بنها، أمس، موافقته على قبول اعتذارات طلاب الفرقة الرابعة من المصابين بفيروس «كورونا» عن عدم دخول الامتحانات والتأجيل إلى دور سبتمبر، مع الاحتفاظ بالتصحيح الكامل للدرجات والتقديرات، وقالت عميد الكلية، الدكتورة عبير الرباط، إن هذه الخطوة تأتى حرصاً على سلامة الجميع، وناشدت الطلاب المصابين بالفيروس تقديم مذكرة منفردة باسم عميد الكلية، مع أحد أقاربهم أو من ينوب عنهم، بشرط أن تتضمن إقراراً من ولى أمر الطالب بطلب تأجيل الامتحان، وصورة من بطاقة الرقم القومى.

وسجلت محافظة القليوبية، أمس، تعافى 5 مصابين من أفراد «الجيش الأبيض»، حيث أعلن مستشفى قها المركزى المخصص لعزل مصابى «كورونا»، أن نتيجة المسحة التى أجريت للدكتورة «ميادة»، إخصائية مكافحة العدوى بمديرية الصحة، جاءت «سلبية»، وقالت رئيس الفريق الطبى السادس بالمستشفى، الدكتورة أسماء عربى، إن الدكتورة «ميادة» خرجت من المستشفى أمس، بالإضافة إلى 3 من العاملين بالتمريض، ليرتفع عدد المتعافين الذين تلقوا علاجهم بمستشفى العزل فى قها إلى 264 حالة.

كما أعلن مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، الدكتور محمد ناجى، تعافيه من الإصابة بفيروس «كورونا»، فى الوقت الذى كشفت فيه التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة عن تسجيل محافظة القليوبية 163 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما استقبلت مستشفيات المحافظة 10 حالات من المحافظات المجاورة، وسجلت مدينة شبرا الخيمة أعلى معدل إصابات على مستوى المحافظة، بينما خلت مدينة قها من تسجيل أى إصابات لليوم الثالث على التوالى.

وحول واقعة تعدى أهالى أحد المتوفين على الطاقم الطبى بمستشفى بنها التعليمى، قالت مدير المستشفى، الدكتورة أمنية خليفة، إن أهل أحد المصابين بفيروس «كورونا»، من مدينة شبرا الخيمة، جاءوا به إلى المستشفى وكانت حالته سيئة، ما يستدعى دخوله العناية المركزة، وعندما أبلغ الأطباء أسرته بعدم وجود سرير بغرفة العناية، طلب أهله احتجازه بالقسم الداخلى، ووقعوا إقراراً بتحملهم مسئولية حدوث أى مضاعفات له، حدثت بعض المشادات بين الأهالى وأفراد من الطاقم الطبى، قام على أثرها أهل المريض بإخراجه من المستشفى، دون تصريح خروج، ودون التأكد من وفاته، ولم يصدر عن المستشفى ما يفيد بوفاة الحالة، حيث إنها مسجلة دخول وهروب.

إصابة مدير مستشفى "ناصر" وموظف بمكتب سكرتير عام محافظة بنى سويف

وفى بنى سويف، تم الإعلان عن إصابة مدير مستشفى ناصر العام، الدكتور عمرو نادى، بفيروس «كورونا»، حيث قام بعزل نفسه منزلياً، وتبين أنه أصيب بالفيروس نتيجة مخالطته عدداً من الحالات الإيجابية، أثناء عمله كمسئول عن فرز وعزل حالات الاشتباه منذ أكثر من 3 شهور، عندما كان نائباً لمدير المستشفى، وحتى تمت ترقيته مديراً للمستشفى قبل أسبوع، كما تم الإعلان عن إصابة «هانى إبراهيم»، مدير مكتب السكرتير العام بديوان عام محافظة بنى سويف، حيث يخضع هو الآخر للعزل منزلياً، تحت الإشراف الطبى، بالإضافة إلى عدد من المخالطين.

وفى البحر الأحمر، أقرت لجان الفحص المشتركة استيفاء 6 فنادق للضوابط والاشتراطات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، تمهيداً لاستئناف تشغيلها واستقبال حركة السياحة الداخلية، ليرتفع عدد المنشآت الفندقية التى حصلت بالفعل على شهادة السلامة الصحية، إلى 78 منشأة، ما بين فنادق ومنتجعات سياحية.