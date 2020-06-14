إيطاليا تتحدى كورونا.. مصور مصري في أتيليه يدعو لمشاركة 1500 فنان

انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أوقف العديد من الأنشطة في إيطاليا، بعد الإصابات والوفيات المتكاثرة، والتي وضعت البلد الأوروبي في مقدمة البلدان الأوروبية التي تفشى بها الوباء التاجي، وتسبب في إزهاق عشرات الآلاف من الأرواح.

منذ فترة تمكنت إيطاليا من لملمة أوراقها، ومواجهة الفيروس الفتاك، حيث قلت أعداد الإصابات، وخفت حصيلة الوفيات، ما دفع المركز الرومانى لإقامة تحدي جديد لكورونا، بإطلاق أتيليه مونتيز، فى إيطاليا دعوة عالمية، لإنشاء رقم قياسى عالمى جديد لموسوعة جينيس لعام 2020، تحت عنوان معرض "كن جزء أو Part.. Be "، توجه فيه الدعوة للفنانين التشكيليين حول العالم بأن يكونوا جزءا من المعرض، على أمل أن يصبح أكبر معرض جماعى فى العالم.

وفي سبتمبر المقبل، ستسضيف العاصمة الإيطالية روما المعرض، والذي سيكون مفتوح للجمهور يوميا، وسيجمع جميع أعمال الفنانين المشاركين فى المبادرة، ويهدف المشروع إلى جمع أكثر من 45 ألف عمل لم يتم عرضه من قبل، جميعها أعمال صغيرة، من قبل 1500 فنان من جميع القارات.

لذا تواصلت "الوطن" مع أحد المصريين المقرر مشاركتهم في المعرض، لمعرفة أسباب مشاركته؟ وطموحه من المشاركة؟ وكيف يرى المعرض في ظل ازمة كورونا الحالية؟.

ويقول عصام فتح الله المحرنجي، أحد المصريين المشاركين في المعرض، إنه علم بأمر المنافسة من صديقته الفنانة شيرين بدر أحد منظمي الأتيليه، ليسألها حول إمكانية المساركة بصورة وليس رسمة، قبل أن تأخذ له موافقة استثنائية من إدارة المعرض.

وأضاف عصام المصور المصري، أنه فكر في صورة تتماشى مع أجواء كورونا الحالية يوصل من خلالها رسالة، ةالتي أخذت منه 3 أيام للتفكير في رسالتها وتصويرها، "الصورة معبرة، وهي ببساطة إيد بتشد إيد، وهو ده اللي محتاجينه في الأزمة العالمية الحالية".

وأشار "المحرنجي" إلى أنه على الرغم من أن الأتيليله من أكبر معارض الفن التشكيلي في روما إلا أنهم أعطوه استثناء بالمشاركة من خلال صورته بعدما نالت إعجابهم.

وتابع المصور المصري: "في ناس هدفها الربح المادي، أنا مش عايز أبيع صورتي كفاية اني مصري مشارك في أكبر متحف بإيطاليا".