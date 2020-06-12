تحويل قاعات معرض بغداد الدولي لمركز حجر صحي بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، تهيئة وتجهيز أسرّة للمصابين بفيروس كورونا في معرض بغداد الدولي.

وجاء في بيان وزارة الصحة على "فيسبوك": "أشرف وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي ميدانيا على تهيئة وتجهيز مراكز لعزل المصابين بفيروس كورونا بعد استثمار القاعات في معرض بغداد الدولي يرافقه محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا ووفد وزاري وطبي متخصص اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأكد التميمي، إن "الوزارة أقدمت على استثمار معرض بغداد الدولي لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا ومن أجل تقليل الزخم على المستشفيات العامة والاستمرار بتقديم الخدمات لباقي المرضى وتوفير الإنسيابية باستقبال الحالات المشتبه بها وبالتنسيق مع مؤسسة عقيق الخيرية".

وأشار التميمي إلى أن "مراكز طبية في معرض بغداد ستكون جاهزة خلال الأسبوع المقبل، إذ سيتم تجهيز القاعات بكافة المستلزمات الطبية وتهيئة مختبر متخصص بفحوصات كورونا ووحدات أشعة متخصصة مع توفير سكن للملاكات الصحية التي سوف تعمل في هذا المكان".

ووجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بتمديد حظر التجوال الشامل المفروض في البلاد لمواجهة تفشي الوباء.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.