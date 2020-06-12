تحويل قاعات معرض بغداد الدولي لمركز حجر صحي بسبب كورونا
كتب:
وكالات
04:16 م | الجمعة 12 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، تهيئة وتجهيز أسرّة للمصابين بفيروس كورونا في معرض بغداد الدولي.
وجاء في بيان وزارة الصحة على "فيسبوك": "أشرف وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي ميدانيا على تهيئة وتجهيز مراكز لعزل المصابين بفيروس كورونا بعد استثمار القاعات في معرض بغداد الدولي يرافقه محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا ووفد وزاري وطبي متخصص اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".
وأكد التميمي، إن "الوزارة أقدمت على استثمار معرض بغداد الدولي لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا ومن أجل تقليل الزخم على المستشفيات العامة والاستمرار بتقديم الخدمات لباقي المرضى وتوفير الإنسيابية باستقبال الحالات المشتبه بها وبالتنسيق مع مؤسسة عقيق الخيرية".
وأشار التميمي إلى أن "مراكز طبية في معرض بغداد ستكون جاهزة خلال الأسبوع المقبل، إذ سيتم تجهيز القاعات بكافة المستلزمات الطبية وتهيئة مختبر متخصص بفحوصات كورونا ووحدات أشعة متخصصة مع توفير سكن للملاكات الصحية التي سوف تعمل في هذا المكان".
ووجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بتمديد حظر التجوال الشامل المفروض في البلاد لمواجهة تفشي الوباء.
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.