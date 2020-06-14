برلماني: كانت هناك حسابات مفتوحة في بنوك مصرية للتبرع لبناء سد النهضة

قال سمير غطاس عضو مجلس نواب، إن شركات خاصة من دول عربية ساهمت في بناء السد، وكان هناك حسابات مفتوحة في بنوك مصرية للتبرع ببناء سد النهضة قبل 10 سنوات.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "الحياة": "تم إغلاق هذه الحسابات، وهذه الحسابات كانت بطريقة العلاقات العامة، مش بطريقة الضغط ولا السياسة، لكن كانت في إطار تبادل المصالح".

وتابع: "إسرائيل وتركيا وقعا مع إثيوبيا اتفاقا بنص، تعملان على تطوير الموارد المائية وحمايتها، وبعد السد ستتحول إثيوبيا إلى دولة مركزية في أفريقيا، لديها كمية هائلة من الطاقة وستتحول إلى دولة إقليمية صناعية وتغذي المنطقة حولها، وبالتالي المشروع كان مغريًا للآخرين".