فيديو.. "المهندسين" تشرح لأعضائها خطوات الوقاية والعلاج من كورونا

أعدت النقابة العامة للمهندسين فيديو لأعضائها يوضح كيفية الوقاية من فيروس كورونا لاسيما في مواقع العمل، ثم كيفية التعامل في حالة الاشتباه، وطرق الاستفادة من مشروع العلاج بالنقابة في حالة الإصابة ثم سردت النقابة مجهوداتها في مواجهة الإصابة بالفيرس.

وفي بند الوقاية حددت النقابة 6 معايير تضمنت الآتي: يجب اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ومنها ارتداء واقي الوجه "الكمامة" والالتزام بالتخلص منها بشكل صحي، وارتداء القفازات اليدوية المطاطية واستخدام المطهرات الكحولية للتعقيم وقياس درجة الحرارة قبل دخول مواقع العمل، واتباع تعليمات التباعد في أوقات العمل أو الراحة، وعند ظهور أي أعراض التزم المنزل واطلب تقديم الجدعم الطبي.

وفيما يتعلق بالاشتباه قالت النقابة إنه يجب التوجه لأقرب طبيب أو مستشفى متعاقد مع مشروع الرعاية الصحية بالنقابة، وفي حالة تأكد الإصابة فإن النقابة تقدم الدعم المالي للمشاركين بمشروع العلاج على ان يتكفل المهندس بسداد 20% من مصاريف الاقامة، واختتم النقابة الفيديو الخاص بها بسرد لجهودها في مواجهة الاصابة بالفيرس.

وفيما يلي الفيديو الذي أعدته النقابة: