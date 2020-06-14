علي جمعة: الأوامر الربانية مناسبة للجميع في أي مكان وزمان

تحدث الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن الحكمة التي يسير عليها في حياته.

وقال جمعة خلال لقائه عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الحكمة التي يسير عليها هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن" معتبرًا أن هذه الأوامر الربانية حكمة نظرًا لأنها مناسبة لكل الأشخاص ولكل زمان ولكل مكان، لافتًا إلى أنهم تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه وبين الإنسان وكل الموجود في الكون.

وأوضح جمعة أن هناك 3 أوقات يكره فيها الصلاة وهي بعد صلاة الفجر إلى الشروق وأثناء الشروق وقبل صلاة الظهر بـ5 دقائق وبعد صلاة العصر حتى الغروب.

وأشار إلى أن الصلاة المكروهة هنا هي الصلاة التي ليس لها سبب وأن ذلك لا ينطبق على الفروض المتأخرة.