الصحة العالمية: لا يمكن معرفة ذروة كورونا إلا عندما ننتهي منها

قالت الدكتورة مها طلعت مستشار منظمة الصحة العالمية، إن الوضع في مصر مثله مثل الكثير من دول في إقليم شرق المتوسط والموقف الوبائي خلال الأسبوع الماضي شهد زيادات كبيرة في دول كثيرة وليس مصر فقط مما يعني أن هناك نشاط في انتقال فيروس كورونا في أكثر من دولة.

وأضافت طلعت، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن الأسبوع الماضي كان هناك استقرار في أعداد الإصابات وكان لدينا أمل أن يستمر هذا الاستقرار في نفس الوتيرة لمدة أطول من ذلك حتي نستطيع بعد ذلك رؤية تقليص الأعداد، لكن اليوم فوجئنا بالزيادة 1677 إصابة.

وتابعت، أن ذروة المرض لا يمكننا أن نعرفها إلا عندما ننتهي منها، وإذا وصفنا المنحني حالياً نقول إن هناك زيادات يوميا ومعناها أن إنتقال الفيروس عالي جداً، والذروة ستأتي عندما نرى استقرار في فترة معينة في عدد الإصابات وبعدها تقل الحالات سنعرف وقتها أنها قد انتهت، مثلما رأيناه في دول كثيرة في دول إقليم شرق المتوسط من ازدياد المنحني ثم استقر وبعد ذلك هبط للصفر.