"الصحة العالمية" تجيب عن وجود نوعين لفيروس كورونا في مصر

ردت الدكتورة مها طلعت مستشار منظمة الصحة العالمية على سؤال طرحه عليها الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، عن نقل تصريح عن الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا أن هناك نوعين من الفيروس وهل ذلك مرصود بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت طلعت، إن ذلك لم يتم رصده بالنسبة للمنظمة ولكن من الجائز أن يكون في مصر، والتركيبة الجنينة للفيروس موجودة على مستوى العالم، وأن هناك دول كثيرة جداً شاركت بالفيروس الخاص بهم من خلال إرسال لمراكز معينة حول العالم ليروا التركيب الجيني وهل هو مختلف من عدمه وحتى الآن أثبتت الدراسات أن التركيبة الجينية لكوفيد 19 واحدة.

وتابعت، أن هناك بعض الدول بدأت في الموجة الثانية من الفيروس، ولا نتمناها أن تحدث في مصر لكنها متوقعة، مثل إيران الموجة كانت عالية فيها وهي كانت مركز الجائحة وبعد ذلك بدأت الحالات في النزول وتكاد تكون صفرية ولكن بدأت لديهم الموجة الثانية وتكون في نفس قسوة الأولي، وطمأنت أنه لا يجب القلق والتخوف من المرض لكي نستطيع التعامل مع الموجة الثانية لوجود الخبرات لدي الدولة.

ووجهت نصيحة بأن الفرد عليه دور كبير جدا من خلال عزل المشتبه فيه ولا يصح لهذا الفرد أن يخرج للتعامل مع الجمهور ويجب ارتداءه كمامة طبية، وأفراد الأسرة الذين يعالجون الأشخاص أصحاب الأعراض البسيطة في المنزل يجب أن يلتزموا بتطبيق الإجراءات الإحترازية حتي لا يصاب باقي أفراد الأسرة بالمرض.