وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الشيخ زويد

أعلنت الإدارة الصحية في الشيخ زويد، بشمال سيناء، وفاة أول حالة مصابة بكورونا بالمدينة، لتكون هذا الحالة الثانية على مستوى المحافظة بعد وفاة سيدة من العريش قبل يومين.

وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى العريش

وأكد الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية في الشيخ زويد، وفاة مواطن من أبناء الشيخ زويد، كان محتجزا بقيم العزل بمستشفى العريش العام، بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو رجل يبلغ من العمر 78 عاما ويسكن بقرية الكراشين بساحل بحر الشيخ زويد.

كما تم الإعلان عن عدم وجود مراسم للعزاء وأن عملية تشييع الجنازة سوف تكون محدودة على أفراد قليلة من المختصين وعدد من أقاربه بحراسة أمنية مشددة.