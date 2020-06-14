 علي مدي 4 أيام وصول 12 رحلة طيران تقل 1800 عاملا مصريا من العالقين

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الأحد ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار عمان يشهد حركة مغادرة نحو 12 رحلة طيران علي مدى أربع أيام من اليوم ، تحمل علي متنها 1800 عاملا من العالقين قادمة من الأردن إلى مصر .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ12 تصل علي خطوط مصر للطيران إير كايرو اليوم الأحد، وحتى الأربعاء المقبل ، حيث أشار تقرير المستشار العمالي بعمان طلعت السيد إلى أنه من المقرر وصول 3 رحلات اليوم الأولي لمصر للطيران إقلاع من عمان الساعة 3.15 عصراً وعلى متنها 150 عاملا، والثانية إير كايرو إقلاع 5.45 مساءً وعلى متنها 150 عاملا ، والثالثة إير كايرو إقلاع 10.45 مساءً وعلى متنها 150 عاملا.

وقال : إما رحلات غدا الاثنين الأولي لمصر للطيران إقلاع من من عمان 3.15 وعلى متنها 150 عاملا ، الثانية والثالثة إيركايرو اقلاع علي التوالي 5.45 و10.45 مساءً وعلى متن كل منها 150 عاملا ، مشيرا إلي رحلات بعد غد الثلاثاء ، والأربعاء المقبل نفس شركات الطيران وبنفس مواعيد القيام من عمان وتقل كل رحلة 150 عاملا ، ليصل إجمالي عدد الركاب في الأيام الأربع 1800 عامل ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج