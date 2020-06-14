رئيس "قضايا الدولة" يعيد تشكيل القسم القضائي للهيئة بـ"القوى العاملة"

أصدر المستشار الدكتور محمد أبو بكر عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، قرارا بإعادة تشكيل القسم القضائى لهيئة قضايا الدولة بوزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة المستشار هشام محمد على أحمد كاسب نائب رئيس الهيئة وذلك طوال الوقت.

وتضمن القرار الذى حمل رقم 107 أنه بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة، يعاد تشكيل القسم القضائى لهيئة قضايا الدولة بوزارة القوى العاملة والهجرة.

وتضمن تشكيل القسم القضائى برئاسة المستشار هشام محمد على أحمد كاسب نائب رئيس الهيئة وذلك طوال الوقت، وعضوية المستشارين أشرف محمود شهاب مستشار بالهيئة بالإضافة إلى عمله، ومنى جمعة حسين مستشار مساعد بالهيئة طوال الوقت، وكريم منير محمد مستشار مساعد بالاضافة إلى عمله، والمستشار الدكتور إسماعيل منصور فرج مستشار مساعد بالأضافة إلى عمله، ورضوى منصور محمد نائب بالهيئة طوال الوقت.

كما جاء بالقرار أن يعمل به اعتبارا من يوم 15 يونيو الجارى ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات.