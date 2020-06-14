232 ألفا إصابات كورونا في أفريقيا

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في عموم بلدان القارة الأفريقية بلغ حتى الآن 232815، فيما بلغ عدد الوفيات جراء المرض 6244 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح المركز التابع للاتحاد الأفريقي والذي يعمل كوكالة متخصصة في دعم استراتيجيات الوقاية والاستجابة لمهددات الصحة في القارة الإفريقية، أن عدد حالات التعافي من مرض "كوفيد 19" في عموم القارة بلغ حتى الآن ما مجموعه 106459 حالة شفاء.

ووفق آخر إحداثيات المركز تم تسجيل 69251 حالة إصابة في جنوب القارة و65424 حالة شمال القارة و49512 غربها و25914 حالة في شرقها، فيما بلغ عدد الإصابات بوسط القارة 22714.

وبخصوص الوفيات، فقد أشارت بيانات المركز، إلى أنه تم تسجيل 2585 حالة وفاة في شمالي القارة فيما تم تسجيل 1454 وفاة في جنوبها و932 في غربي القارة و802 شرقها و471 في وسطها.

وبحسب بيانات المركز، تتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأكثر تضررا من الوباء بـ 65736 حالة إصابة و1423 وفاة تليها مصر بـ 42980 إصابة و 1484 وفاة ثم نجيريا بـ 15682 إصابة و407 وفيات.