هبوط في سوق الأسهم السعودية والمؤشر العام يفقد 55 نقطة

هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنحو 0.76%، في بداية تعاملات جلسة بداية الأسبوع، اليوم، وفقد المؤشر العام 55 نقطة، تحت مستوى 7300 نقطة.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية السعودية"، أن السوق افتتحت عند مستوى 7264.45 نقطة، وتتداول حاليا عن مستوى 7254.32 نقط، فاقدة مستوى إغلاق الأسبوع الماضي، عند 7309.8 نقطة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وغلب اللون الأحمر على صفحة السوق، وهبطت الأسهم القيادية بشكل جماعي، حيث هبط سهم مصرف الراجحي بـ 0.84 بالمئة، والسعودي - الفرنسي بـ 0.16 بالمئة، ومجموعة سامبا المالية بـ1.36 بالمئة.

كما هبط سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بـ 0.9 بالمئة، وعملاق النفط السعودي "أرامكو" بـ 0.31، حيث يتداول سعر سهم الشركة عند 32.25 ريال (نحو 8.6 دولار أمريكي).