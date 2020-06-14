طقس مائل للحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الطقس غدا الاثنين يكون مائل للحرارة خلال ساعات النهار على الوجه البحري والقاهرة، لطيف ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية خفيفة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة، ويبقى الطقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون الطقس بين الحار وشديد الحرارة على محافظات الصعيد، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 22

السواحل الشمالية 30 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 26

شمال الصعيد 36 23

جنوب الصعيد 39 25