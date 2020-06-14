الزوجة المصابة في جريمة الإسماعيلية تروي تفاصيل الواقعة: كان عليه جن

تحريات وتحقيقات موسعة أجرتها أجهزة الأمن بالإسماعيلية، في مذبحة عزبة المهندس إسماعيل القرقاري بمدينة القنطرة غرب المحافظة، بعدما أمسك شاب في العقد الرابع من عمره سكينا وطعن ابنته الكبرى 4 طعنات "تسنيم" 6 سنوات في أثناء استغراقها في النوم، وسدد لابنته الصغرى "جنا" 4 سنوات، 3 طعنات، وتركهما غارقين في دمائهما وتوجه إلى زوجته وطعنها حتى قتل جنينها، وتوجه إلى غرفة نوم زوجة شقيقه وطعنها وقتل جنينها، وتركهم غارقين في دمائهم، وذبح نفسه ليسقط جثة هامدة.

وناظرت القوات جثة الأب منفذ الجريمة، وتبين أنه مصاب بجرح ذبحي في الرقبة، ونقل المصابون الأربعة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

"عنده اكتئاب منذ 6 أشهر.. وبقاله 5 أيام ما بينامش.. وكان يتردد على عدد من المشايخ كان دايما يقول إن هو بيعاني من مس جن".. هكذا تحدث عدد من الجيران وشهود العيان في أثناء مناقشتهم أمام رجال المباحث حول ملابسات المذبحة، وعن سلوك الأب منفذ الجريمة قبل انتحاره.

وناقشت القوات الزوجة المصابة التي كشفت عن تفاصيل المذبحة التي استغرقة قرابة 10 دقائق: "جوزي كان بقاله فترة عنده اكتئاب.. وكان بيقول إن هو حد عمل له عمل وعليه جن.. والناس في المنطقة كانت بتقول نفس كلامه.. وبقاله 5 أيام بيلف على المشايخ علشان يتعالج.. وبعدين فجأة كده كنا قاعدين بنتفرج على التليفزيون.. دخل المطبخ.. مسك السكين وداخل أوضة الاولاد.. وسمعت صراخ العيال.. وخرج من الأوضة وكانت السكينة عليها دم وهدومهم كلها دم.. حاولت أهرب واستغيث بالجيران ضربني بالسكينة.. ورح على اأوضة مرات أخوه وضربها.. ودبح نفسه.. محدش عارف هو عمل كده ليه ودبح نفسه".

وكشفت الزوجة عن اللحظات الأخيرة قبل المذبحة قائلة: "جوزي ضرب عيالنا الاتنين تسنيم 6 سنوات، وجنا 4 سنوات، وبعدين ضربني بالسكين وضرب مرات أخوه.. وأنا فضلت أصرخ لحد ما شفته وهو بيدبح نفسه.. كل ده مكلمش 15 دقيقة".

وأكدت زوجة شقيق الأب المنتحر ومنفذ الجريمة، أن شقيق زوجها قام من تلقاء نفسه ونفذ الجريمة دون أسباب، ولم تتمكن جهات التحقيقات من سماع أقوال الطفلتين لسوء حالتهما الصحية.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، إن بداية الواقعة، كانت بتلقي القوات بلاغا من الأهالي بتفاصيل الجريمة المروعة، وعقب ورود البلاغ بدقائق معدودة، حضر رجال المباحث من إدارة البحث بالإسماعيلية، تحت إشراف اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمود هندي مدير المباحث، إلى مسرح الجريمة، وفرض كردون أمني في محيط الحادث، وبدأ رجال المباحث فى معاينة مسرح الجريمة، وتبين أن هناك 4 مصابين هم "الزوجة وأبنائه.. طفلتين وزوجة شقيق الأب".

وتبين أيضا أن الأب جثة هامدة، وحضرت النيابة العامة وسيارات الإسعاف، وناظرت جثة الأب، وقررت عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ونقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وعقب وصول المصابين، وبإجراء بعض الاسعافات واكتشف الطاقم الطبى بمستشفى القنطرة غرب، أثناء محاولة إنقاذ الزوجة وزوجة شقيق الأب.. أن الزوجة حامل في الشهر الخامس.. ومصابة بعدة طعنات نافذة في البطن حتى الرحم، ما تسبب في قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة، بينما أصيبت بنات الرجل بطعنات نافذة في البطن والظهر والصدر، ما تسبب في نزيف داخلي مع قطع في المعدة والأمعاء، وتبين أيضا أنه طعن زوجة شقيقه، وهي حامل في الشهر السادس، ما تسبب في وفاة الجنين وقطع في الأمعاء، وسجلت جهات التحقيقات الإصابات التي لحقت بالضحايا.