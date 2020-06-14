الزوجة رفضت التصالح فسدد لوالدها 5 طعنات.. تجديد حبس المتهم بقتل حماه

جددت النيابة العامة، حبس سائق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد؛ لاتهامه بقتل حماه بتسديد 5 طعنات، في عيد الفطر المبارك، بسبب خلافات أسرية بينهما.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت قيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، كانت بتلقي مركز شرطة كرداسة، بلاغا بوقوع جريمة قتل في منطقة أبو رواش.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت قيادة العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم معتصم رزقن رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لرجل في العقد السادس من العمر، مصابا بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسده، نتيجة التعدي عليه بآلة حادة "سكين".

وبإجراء التحريات ومناقشة أسرته، تبين أن زوج ابنته وراء القتل، وأنه حضر إلى المنزل لمصالحة زوجته، ورغبته في عودتها مرة أخرى لمنزله، إلا أن الزوجة رفضت ووقعت مشادة كلامية، انتهت بقتل والدها على يد الزوج، بعدما أخرج الأخير سكينا، وسدد عدة طعنات في جسد المجني عليه، أنهت حياته في الحال.

وألقي القبض على المتهم، واعترف بتفاصيل جريمته، وأرشد عن سلاح الجريمة، وجرت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة.