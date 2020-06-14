زلزالان يضربان محافظة "فارس" جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، ضواحي مدينة "بيرم" بمحافظة فارس جنوب إيران.

وذكرت وكالة "وات" التونسية، أن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أوضح أن الزلزال وقع في عمق 9 كم من سطح الأرض.

وضرب زلزال آخر بقوة 4.6 درجة، وفي عمق 12 كم من سطح الأرض، ضواحي مدينة "محملة" في محافظة فارس، ولم ترد حتى الآن، تقارير بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزالين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

جدير بالذكر، أن زلزالين وقعا في مدينة بيرم وضواحيها، مساء الثلاثاء الماضي، بلغت قوتهما 5.7 و5.1 درجة على مقياس رختر، لم يسفرا عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.