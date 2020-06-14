أحوال مدنية ومرور وتصاريح عمل.. خدمات التطبيق الرسمي لوزارة الداخلية

في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمرارًا لنهج وزارة الداخلية في التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التي تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة، وفرت الوزارة إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

وتستعرض "الوطن" الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر تطبيق المحمول على النحو التالي:

أولًا: خدمات الأحوال المدنية والتجنيد

يمكن للمواطن استخراج بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد مميكنة أو وثيقة زواج أو طلاق أو قيد وفاة أو عائلي أو فردي، من خلال قسم "الأحوال المدنية" عن طريق التطبيق الرسمي للوزارة على الهاتف المحمول.

- اختيار نوع الوثيقة أو الشهادة المراد استخراجها.

- تدوين بيانات الطالب والمستفيد وإدخال عدد المستفيدين.

- يدخل المواطن البيانات المطلوبة وفقًا للوثيقة المطلوب استخراجها، والضغط على "قرأت الإرشادات وموافق على الشروط"، ثم الضغط على "التالي".

- إدخال بيانات مقدم الطلب وعنوانه الذي سيجرى تسليم الطلب عليه، ثم الضغط على "التالي".

- إدخال الكود الموجود في الصورة والضغط على "إرسال الطلب".

ويجرى تسليم الطلب، خلال 72 ساعة من إرسال الطلب، وحال عدم وجود مقدم الطلب في مكان الاستلام يجري الاتصال هاتفيا 3 مرات لتحديد موعد آخر، والخدمة متاحة عن طريق جميع البطاقات الائتمانية فيزا - ماستر كارد المصدرة من أي بنك داخل أو خارج مصر، إضافة إلى "فيزا نت" الخاصة بالبنك الأهلي المصري، وكذا بنظام الدفع عند الاستلام.

ثالثًا: خدمات المرور

ويختار المواطن من بين الخدمات المقدمة مثل (تجديد رخصة مركبة أو استخراج بدل فاقد أو تالف أو رخصة قيادة)، أو الاستعلام عن صحة رخصة تسيير المركبة، أو شراء لوحات مميزة، وكذلك خدمات نشرة المرور الصوتية، وأماكن وحدات التراخيص ومعلومات استرشادية، لمعرفة الإجراءات المطلوبة لكل خدمة.

وبمجرد إنهاء المواطن لكل الخطوات، وتسديد الرسوم المطلوبة، عن طريق آليات الدفع الالكتروني، تصله الخدمة بالبريد المصري، في العنوان الذي أدخله المواطن، وذلك حال عدم وجود فحص فني أو حظر بيع.

ثالثًا: خدمات تصاريح العمل

ومن خلال هذه الخدمة يمكنك استخراج مخالصة أو بدل فاقد لتصريح العمل أو تجديد تصريح العمل.

- يدخل الطالب البيانات المطلوبة وفقًا لنوع الوثيقة المراد استخراجها، وإدخال بيانات مقدم الطلب وعنوانه الذي سيجرى تسليم الطلب عليه وبيانات الوثيقة.

- بعد ذلك يتم اختيار طريقة الدفع من بين قنوات الدفع الإلكتروني أو الدفع عن الاستلام.

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