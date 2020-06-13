خلصها من البيت.. تعرف على خدمات موقع وزارة الداخلية الإلكترونية

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا)، وإستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة، قامت الوزارة بتوفير إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

حيث يتاح للمواطنين الدخول على موقع الوزارة واختيار الخدمات المراد الحصول عليها، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكتروني، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصري على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.

وتستعرض "الوطن" الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني على النحو التالي:

أولًا: خدمات الهجرة والجنسية

- بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية قم باختيار خدمات الهجرة والجنسية من بين الخدمات الإلكترونية.

- قم باختيار الخدمة المراد الحصول عليها من بين الخدمات المقدمة مثل طلب إثبات الجنسية المصرية أو طلب اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية، أو طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية، أو طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

- كما يقدم الموقع معلومات إرشادية لكل خدمة على حدة، ليقوم المواطن بالضغط على طلب الخدمة.

- رفع المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة بالحصول على الخدمة المُختارة إلكترونيًا ثم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني.

- وبعد التأكد من صحة البيانات يتم التواصل مع المواطن للحضور بنفسه أو وكيله القانوني إلى مقر الإدارة لتقديم أصل المستندات واستكمال الإجراءات.

- بعد ذلك يتم التواصل مع المواطن عن طريق البريد الإلكتروني المُسجل بموقع الوزارة لتنفيذ الخدمة واستلامها.

ثانيًا: خدمات الأحوال المدنية والتجنيد

يمكن للمواطن استخراج بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد مميكنة أو وثيقة زواج أو طلاق أو قيد وفاة أو عائلي أو فردي، من خلال قسم "الأحوال المدنية" بموقع الوزارة الرسمي.

كما يمكنك من خلال قسم "خدمات التجنيد" بالموقع استخراج "تصريح السفر – بدل فاقد/تالف لشهادة إنهاء الخدمة – شهادة الخبرة"، للمواطنين السابق تأديتهم الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية ثم تسلم الوثيقة للمواطن حتى باب المنزل.

ويمكنك استخراج مستنداتك الحكومية "أون لاين" من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (https://moi.gov.eg/) والاختيار من بين الأحوال المدنية أو خدمات التجنيد.

- اختيار نوع الوثيقة أو الشهادة المراد استخراجها.

- تدوين بيانات الطالب والمستفيد وإدخال عدد المستفيدين.

- يدخل المواطن البيانات المطلوبة وفقًا للوثيقة المطلوب استخراجها، والضغط على "قرأت الإرشادات وموافق على الشروط"، ثم الضغط على "التالي".

- إدخال بيانات مقدم الطلب وعنوانه الذي سيجرى تسليم الطلب عليه، ثم الضغط على "التالي".

- إدخال الكود الموجود في الصورة والضغط على "إرسال الطلب".

ويجرى تسليم الطلب، خلال 72 ساعة، من إرسال الطلب، وفي حالة عدم وجود مقدم الطلب في مكان الاستلام يجرى الاتصال هاتفيا 3 مرات لتحديد موعد آخر، والخدمة متاحة عن طريق جميع البطاقات الائتمانية فيزا - ماستر كارد المصدرة من أي بنك داخل أو خارج مصر، إضافة إلى "فيزا نت" الخاصة بالبنك الأهلي المصري، وكذا بنظام الدفع عند الاستلام.

ثالثًا: خدمات المرور

ويختار المواطن من بين الخدمات المقدمة مثل (تجديد رخصة مركبة أو استخراج بدل فاقد أو تالف أو رخصة قيادة)، أو الاستعلام عن صحة رخصة تسيير المركبة، أو شراء لوحات مميزة، وكذلك خدمات نشرة المرور الصوتية، وأماكن وحدات التراخيص ومعلومات استرشادية، لمعرفة الإجراءات المطلوبة لكل خدمة.

وبمجرد إنهاء المواطن لكل الخطوات، ويسدد الرسوم المطلوبة، عن طريق آليات الدفع الالكتروني، تصله الخدمة بالبريد المصري، في العنوان الذي قام المواطن بإدخاله، وذلك في حالة عدم وجود فحص فني أو حظر بيع.

رابعًا: خدمات تصاريح العمل

ومن خلال هذه الخدمة يمكنك استخراج مخالصة أو بدل فاقد لتصريح العمل أو تجديد تصريح العمل.

- ويقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وفقًا لنوع الوثيقة المراد استخراجها، وإدخال بيانات مقدم الطلب وعنوانه الذي سيجرى تسليم الطلب عليه.

- بعد ذلك يتم اختيار طريقة الدفع من بين قنوات الدفع الإلكتروني أو الدفع عن الاستلام.

خامسًا: خدمات الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة

وذلك عن طريق اختيار خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة، ثم تسجيل البيانات الأساسية لكل من العين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين والضغط على "إرسال الطلب".

ومن ثم اختيار إنهاء إجراءات الدفع الإلكتروني الخاصة بالتسجيل، ثم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني.