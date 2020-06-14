نادية الجندي: "يارب وفقنا في اللي جاي".. وسوسن بدر: "وش الخير"

نشرت الفنانة نادية الجندي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وهي ترتدي ملابس رياضية.

وعلقت "الجندي"، على صورتها: "يارب التوفيق والنجاح في كل اللي جاي".

وتفاعل مع صورة نادية الجندي، عدد من المتابعين والفنانين، ومن بينهم سوسن بدر، التي علقت: "صباح الخير يا وش الخير".

وعلقت الفنانة سمية الخشاب، على الصورة: "أيوة بقى على الحلاوة والشياكة، ما شاء الله عليكي حبيبتي".

فيما تنوعت كلمات المتابعين على صورة نادية الجندي، مابين وصفها بـ"ملكة الشاشة، ونجمة الجماهير".

وظهرت الفنانة نادية الجندي، في موسم رمضان 2020، من خلال مسلسل سكر زيادة، للمرة الأولى مع الفنانة نبيلة عبيد، وسميحة أيوب وهالة فاخر.