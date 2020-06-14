"كل ومغسلش إيده".. تسمم حداد بعد رشه للفراولة بالمبيدات في طوخ

أصيب حداد بالتسمم نتيجة تناوله الطعام ويديه ملوثه بآثار مبيد حشري عقب قيامه برش محصول فراولة بقرية الدير دائرة مركز طوخ، تم على الفور نقل المصاب للمستشفى لعمل اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، إشارة من المستشفى بوصول "أ.ع.ا" 19 سنة حداد في حالة إعياء شديدة نتيجة تناوله مادة سامة.

انتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، النقيب حسام الحسيني معاون المباحث وتوصلت التحريات إلى أن المصاب كان يقوم برش محصول فراولة بقرية الدير دائرة المركز بمبيد حشري وعقب ذلك جلس لتناول الطعام دون غسل يديه وهي ملوثة بالمبيد الحشري وعقب الطعام شعر بألم في البطن ونقل على إثر ذلك للمستشفى مصابا بالتسمم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.