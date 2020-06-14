الصين ترفع مستوى التأهب بعد وصول إعصار "نوري" إلى السواحل الجنوبية

رفعت السلطات الصينية في مقاطعة قوانجدونج، جنوب الصين، مستوى التأهب إلى الدرجة الثالثة، بعد وصول الإعصار "نوري" إلى اليابسة في جزيرة هايلينج، قرب مدينة يانججيانج، صباح اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، عن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، قوله إن هذا الإعصار هو الثاني هذا العام، وبدأ كعاصفة استوائية حيث هبت رياح بسرعة 82 كيلومترا، فيما من المتوقع أن يتجه إلى الشمال الغربي.

وتوقع المركز الصيني، رياحا قوية في أجزاء من بحر الصين الجنوبي، وقوانجدونج، وعواصف مطرية في هاينان، وأجزاء من قوانجدونج، وقوانجشي، اليوم وغدا، ونصح السفن بالعودة إلى الميناء، محذرا من فيضانات في هذه المناطق.