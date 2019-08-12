ارتفاع عدد قتلى إعصار ليكيما إلى 44 شخصا في الصين

ارتفع عدد قتلى إعصار ليكيما، الذي يضرب شرق الصين إلى 44 شخصا، صباح الاثنين، وفقا للبيانات الرسمية، حيث استمرت العاصفة في الساحل مما تسبب في خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات وعطل السفر على نطاق واسع.

ووفقا لـ"رويترز"، تم تسجيل 12 قتيلًا إضافيًا بسبب العاصفة، من بينهم سبعة من مقاطعة تشجيانغ وخمسة من شاندونغ، وفقد 16 شخصًا وفقًا للبيانات الصادرة عن مكاتب الطوارئ الإقليمية ووسائل الإعلام الحكومية.

وأمس الأحد كانت قد قدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (CCTV) عدد القتلى بـ32، وكانت قد وقع إعصار ليكيما في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي في مقاطعة تشجيانغ في الصين، وبلغت سرعة الرياح 187 كم في الساعة.

وكانت قد لقى العديد مصرعهم حينما انهار السد الطبيعي في تشجيانغ بعد هطول أمطار غزيرة خلال ثلاث ساعات، وقال مكتب شاندونغ لإدارة الطوارئ إنه تم إجلاء أكثر من 180 ألف شخص في المقاطعة، مما زاد من عملية إجلاء سابقة قرابة مليون شخص في مقاطعتي تشجيانغ وجيانغسو وكذلك المركز المالي لشانغهاي.

وكانت قد قدرت إجمالي الخسائر الاقتصادية من شاندونغ للعاصفة إلى 18 مليار يوان أي ما يعادل 2.55 مليار دولار في الصين، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بـ 364000 هكتار من المحاصيل وأكثر من 36000 منزل.

وأصدر المركز السياحي تشينغداو في شرق شاندونغ، تحذيرا يوم الأحد وأغلقت جميع مواقع السائحين وأوقفت 127 قطارًا وجميع خدمات الحافلات لمسافات طويلة، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت هيئة الاذاعة الحكومية الصينية أمس الاحد ان أكثر من 3200 رحلة جوية ألغيت لكن تم تعليق بعض الرحلات على خطوط السكك الحديدية عالية السرعة، وكان من المتوقع أن يضعف الإعصار بينما يتجه شمال غرب ساحل شاندونغ إلى المحيط شرقي العاصمة الصينية بكين.