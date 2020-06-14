غلق مطلع "شبرا بنها الحر" من الدائري 15 يوما لأعمال ربط "محور التجنيد"

أعلنت محافظة القليوبية غلق المطلع الحالي لمحور شبرا بنها الحر، من الطريق الدائري في الاتجاه القادم من نفق السلام اتجاه الطريق الزراعي بدءا من اليوم الأحد وحتى يوم 30 يونيو.

وقالت المحافظة، في بيان لها اليوم، أنه سيتم تحويل حركة المركبات الراغبة في استخدام محور شبرا بنها الحر اتجاه مناطق بنها لتستخدم منزل الطريق الدائري المؤدي إلى أحمد عرابي "منزل أم بيومي الجديد" الموجود يسار مطلع محور شبرا بنها الحر "الجاري غلقه" ثم السير يمينا بطريق أحمد عرابي لمسافة 500 متر تقريبا ثم الصعود لمحور شبرا بنها الحر اتجاه بنها من خلال مطلع مؤقت يتم تجهيزه حاليا.

وأكد البيان أنه يأتي ذلك لاستكمال أعمال ربط محور مصر الجديدة 3 "محور التجنيد" مع محور شبرا بنها الحر، كما أوضح أن منطقة الربط تبدأ من نزلة كوبري مسطرد حتى بداية طريق شبرا بنها الحر مرورا بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، الذي يبلغ طوله 4200 م2، والمزمع افتتاحه خلال أسابيع.

كان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تفقد منطقة محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر وتابع أعمال رفع تراكمات القمامة أسفل المحور ورفع الإشغالات بالمنطقة المحيطة بالمحور والتي بدأت طوال الأسبوع الماضي موضحا أن المحور يساعد في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة، وسينقل المنطقة بالكامل نقلة نوعية ويعد إضافة جديدة لشبكة الطرق التي تم تنفيذها الفترة الماضية.

وشدد المحافظ، على دفع الأعمال وسرعة الانتهاء من المرافق (الغاز - المياه -الصرف الصحي -والكهرباء)، كما وجه بالتنسيق مع إدارة المرور لإزالة أي مخالفات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية.