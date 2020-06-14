مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" تعرض "المغفلة" الخميس المقبل

أعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته الكبيرة بالإقبال على مشاهدة عروض مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" ضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك " تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والتي بدأت بعرض "أبو عطسة جنان"، من إخراج هشام عطوة.

ويقدم البيت الفني للمسرح، الخميس المقبل الموافق 18 يونيو الجاري، عرض "المغفلة"، عن قصة "المغفلة" لأنطون تشيكوف، ومن إخراج سامح بسيوني، وذلك الساعة 11 مساء، على قناة وزارة الثقافة المصرية على يوتيوب.

ويسبق العرض، تسجيل صوتي للمخرج الكبير سمير العصفوري، ويعقِّب على العرض الكاتب المسرحي وأستاذ الدراما الدكتور علاء عبدالعزيز.

جدير بالذكر أن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف"، تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، بالتعاون مع فرقة المسرح القومي، من خلال 10 مسرحيات لقصص قصيرة ونصوص مسرحية للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، تتراوح مدة المسرحية بين 20 و50 دقيقة.

عرض " المغفلة"، فكرة سامح بسيوني، وسامح عثمان، بطولة إيهاب فهمي، نورهان أبو سريع، محمد دياب، أشرف فؤاد، محمد إبراهيم، ونورهان حافظ، ألحان وأشعار محمد مصطفى، ديكور وأزياء سماح مصطفى، من إخراج سامح بسيوني.