القوى العاملة: لن نسمح بدخول مديرياتنا دون كمامة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ معظم الدول بدأت فتح مؤسساتها بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا نظرا لاحتياجها في تعافي اقتصادها، وبينها مصر بشرط التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأصبحت الكمامة شيء لا غنى عنه، مؤكدا أنّه لن يسمح بالدخول لمديريات القوى العاملة إلا بالكمامة.

وأضاف وزير القوى العاملة، في اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية mbc مصر 2، أنّه جار عمليات تطهير كاملة لديوان عام الوزارة، للحفاظ على صحة العاملين والمترددين على الوزارة، لافتا إلى أنّه يمكن التواصل مع الوزارة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، إضافة لبوابة الشكاوى الحكومية، كما أنّ أعضاء مجلس النواب ينقلون شكاوى الخاصة بالعمال.

وأوضح أنّ المرحلة الأولى لصرف منحة العمالة غير المنتظمة أخدت وقتا بسبب تصفية وتنقية الكشوف المتقدمة، وجرى التوصل في النهاية لعدد نحو مليوني، ومن صرف بالفعل 1.6 مليون في المرحلة الأولى، وهو ذات العدد الدي سيتم الصرف له في المرحلة الثانية بتكلفة 800 مليون جنيه ويبدأ الصرف من 21 إلى 25 يونيو، بذات آليات صرف المرحلة الأولى.