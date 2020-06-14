مبادرة شباب مصر تدرب 100 طالب على مهارات التواصل في التوعية بكورونا

بدأت مبادرة شباب مصر أولى برامجها التدريبية لطلبة الجمعيات الطبية من خلال ويبينار "محاضرة مباشرة عبر الإنترنت"، بهدف تأهيلهم لتوعية أقرانهم من الشباب بالجامعات وكذلك أفراد المجتمع من مخاطر وباء كورونا.

وعقدت جلسة الويبينار webinar عبر الإنترنت، مع 100 طالب تم توزيعهم على 4 مجموعات، كل مجموعة ضمت 25 طالبا من جمعيات الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب – مصر (IFMSA-Egypt)، والاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)، والاتحاد المصري لطلاب العلاج الطبيعي (EUPTS)، والجمعية المصرية العلمية لطلاب التمريض وحديثي التخرج (ENNSSA).

وجرى تدريب الطلبة على كيفية استخدام مهارات التواصل في التثقيف وتوعية المجتمع ضد المفاهيم الخاطئة والشائعات ضد الوباء، وأبدى الشباب حماسا كبيرا أثناء التدريب والاستعداد الكبير للتطوع والمشاركة.

ومن المقرر استكمال تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب، خلال الشهر الحالي، لتمكينهم من تثقيف أقرانهم والمجتمع في المرحلة المقبلة، ليس فقط ضد الوقاية، لكن للتركيز أكثر على الآثار الجانبية للوباء مثل السلامة العقلية والنفسية والعنف الأسري ومناهضة الوصم.

يذكر أنّ مبادرة شباب مصر تأتي بالشراكة بين المجلس القومي للسكان مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف مصر)، وذلك في إطار خطة العمل السنوية المبرمة بينهما.