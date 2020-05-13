"نهضة مصر" تتعاون مع "يونيسف" لتوفير الكتب لطلاب المدارس المجتمعية

دعما لطلاب المدارس المجتمعية ولمساعدتهم في استكمال الدراسة خلال الأزمة التي يمر بها المجتمع بسبب فيروس كورونا، والتي أدت إلى تعليق الدراسة؛ أمدت "نهضة مصر للنشر" بالتعاون مع منظمة "يونيسف"، المدارس المجتمعية، بالكتب التعليمية من سلسلة "الأضواء" لمراحل التعليم الابتدائي من الصف الثالث إلى الصف السادس في عدد من القرى في خمس محافظات، حيث وفرت "نهضة مصر" ما يزيد عن 27 ألف كتاب تعليمي لطلاب تلك المدارس.

يشار إلى أن المدارس المجتمعية تخدم الأطفال المتسربين من التعليم في مراحل التعليم الأساسي بالمناطق النائية التي لا تصل إليها الخدمات التعليمية، حيث تؤهلهم وتعمل على إعادة دمجهم في منظومة التعليم العام، لهذا من الضروري مسانتدهم لاستكمال دراستهم في تلك الظروف الطارئة التي نمر بها.

وأعربت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة "نهضة مصر"، عن سعادتها بهذه المباردة قائلة: "نحرص دومًا على دعم العملية التعليمية وطلابنا بشتى الطرق الممكنة، لذا يسعدنا أن نتعاون مع منظمة يونيسف من أجل إنقاذ المدارس المجتمعية خلال هذه الأزمة، خاصة أن توقف المدارس قد يمنع الأطفال من استكمال تعليمهم. لهذا السبب تأتي مبادرتنا من أجل تزويد هؤلاء الأطفال بكتب الأضواء التعليمية لتساعدهم من خلال الشرح المفصل والأسئلة والتدريبات المختلفة داخل الكتب على متابعة دراستهم خلال هذه الفترة حتى عودة الدراسة، مما يساهم في تحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة التي نسعى لها جميعًا".

من جانبه، قال برونو مايس، ممثل منظمة يونيسف في مصر: "يعد إغلاق المدارس، والتباعد والعزلة المنزلية من بين العديد من تأثيرات كوفيد-19 التي تطال الأطفال في كل مكان، خاصة الأكتر احتياجاً منهم. لذلك تعمل يونيسف في مصر مع الشركاء على إتاحة كل الطرق الممكنة لضمان استمرار العملية التعليمية لهوْلاء الأطفال".

وأضاف مايس: "نحن سعداء بالتعاون مرة أخرى مع نهضة مصر لتسهيل عملية التعليم عن بعد، من خلال توفير كتب تعليمية للطلاب الملتحقين بالمدارس المجتمعية. هذه الشراكة نموذج مثالي لاضطلاع القطاع الخاص بمسؤوليته المجتمعية لمساعدة الطلاب والأطفال على تحصيل تعليمهم من المنزل في ظل وجود هذا الوباء".