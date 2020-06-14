أستراليا تتبرع بـ 866 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق

قدمت الحكومة الأسترالية مساهمة مالية بلغت 866000 دولار أسترالي لدعم عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق والاستجابة لاحتياجات 38000 امرأة وفتاة في محافظتي دهوك ونينوى خلال العام المقبل.

وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن هذه المساهمة تهدف، في المقام الأول إلى دعم اللاجئين السوريين الذين لجأوا إلى العراق في عام 2019 نتيجة العمليات العسكرية في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا، حيث ستركز على النساء والفتيات والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وعلى الرجال الذين يدعمون جهود الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، وذلك من خلال ضمان وصول هذه الفئات المستهدفة إلى خدمات الاستجابة والوقاية مثل الدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الحالات.

وأضاف الصندوق، أن هذا الدعم المالي يستهدف شراء 8000 حقيبة وتجهيزها مقدماً للنساء والفتيات في عمر الانجاب، خاصة اللاجئات والنازحات".

وقالت سفيرة أستراليا في العراق، جوان لونديز، إن بلادها يسرها مواصلة العمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان الاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات المتأثرات بالنزاع، وعلى العمل من أجل بناء عالم خال من العنف ضد النساء والفتيات".

من جانبه،رحب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، أولوريمي سوجنرو بهذه المساهمة، موضحا أن أستراليا شريك ثابت لصندوق الأمم المتحدة للسكان ونواصل العمل معه والاعتماد على دعمه، فمنذ أكتوبر 2014، "قامت أستراليا بتقديم دعم للنساء والفتيات في العراق من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان بلغت قيمته 16.8 مليون دولار أسترالي".