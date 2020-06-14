"بوتين": روسيا تسير صوب الخروج من أزمة كورونا بأقل الخسائر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن بلاده تسير صوب الخروج من أزمة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، بأقل الخسائر.

وأضاف "بوتين" في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه وفقا للتقارير والأرقام، فإن هناك خسائر تكبدتها بلاده وأزمات تعرضت لها، مشيرا إلى أن روسيا، تسير على النهج الصحيح بوتيرة جيدة، والعمل على الخروج من الجائحة بأقل الخسائر.

وشدد بوتين، على أن الحكومة الفيدرالية والسلطات الإقليمية تعمل دوما "كفريق واحد" خلال أزمة الوباء.

جدير بالذكر، أن الرئيس الروسي، قد أعلن إنهاء العطلة العامة في عموم البلاد في 11 مايو الماضي، فيما كان يتعين على الأقاليم اتخاذ القرارات حول تمديد القيود الصحية أو رفعها بناء على الوضع الوبائي.