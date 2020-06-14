مباحث الإسماعيلية تستعيد كابل كهرباء مستشفى "العزل" بعد سرقته

تمكن رجال مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، من استعادة كابل كهرباء رئيسي ولوحات التوزيع الخاصة بمستشفى الحميات، التي جرى تحويلها مؤخرا لعزل مرضى فيروس كورونا، عقب سرقتها اليوم.

وكان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير المباحث، يفيد بسرقة الكابل المغذي للوحة توزيع الكهرباء بمستشفى الحميات.

وجرى تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام عطوان، للتوصل إلى مرتكبي الواقعة وضبطهم.

وبتكثيف التحريات، جرى التوصل إلى مكان المسروقات في إحدى المناطق القريبة من منطقة أبو عطوة.

ونجحت مأمورية أمنية في استعادة المسروقات قبل بيعها، فيما تكثف المباحث من تحرياتها وتفريغ الكاميرات في محيط المستشفى والطرق المحيطة به، لضبط مرتكبي الواقعة.