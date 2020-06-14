في حراسة شرطة الاحتلال.. حاخامان متطرفان يقودان مستوطنين لاقتحام الأقصى

قاد حاخامان متطرفان، اليوم، اقتحاما جديدا للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، برفقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الاقتحامات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر، قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال، في باحات الأقصى، وعند أبوابه؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وهدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بحماية قوات من شرطة الاحتلال ووحداتها الخاصة، أجزاء من منزل تعود ملكيته لعائلة فلسطينية بمدينة اللد، داخل أراضي الـ48 المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وقالت لجنة المتابعة العربية بالداخل الفلسطيني في بيان، إن الآليات والجرافات هدمت أيضا أجزاء من منزل آخر يتبع للعائلة في مدخل مدينة اللد.

وأوضحت اللجنة، أن شرطة الاحتلال منعت المواطنين العرب من الاقتراب من مكان الهدم، وفرضت طوقا على المنطقة، فيما هدمت الجرافات المنزل في حي المحطة.

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بالضفة والقدس

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 10 فلسطينيين خلال حملة مداهمات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن طولكرم وبيت لحم والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، وذلك بزعم أنهم مطلوبون.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرق رفح

وتوغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، عشرات الأمتار شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت مصادر فلسطينية في بيان، إن قوات الاحتلال المعززة بالجرافات والآليات العسكرية توغلت لعشرات الأمتار شرقي رفح، وقامت بأعمال تسوية وتجريف بالمنطقة.