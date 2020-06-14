أحمد الشامي لمتنمري السوشيال ميديا: "خليك قدها ومترجعش تعيط"

في خطوة منه لدعم الفنان شريف منير، الذي تعرض للسب والقذف والتنمر، بعد نشر صورة لابنتيه "كامليا وفريدة" عبر حسابه الشخصي على إنستجرام"، الأمر الذي اضطره لحذف الصورة، وقام بنشرها مرة أخرى، نشر الفنان أحمد الشامي، خطوات لكيفية تحرير محضر السب والقذف عبر الإنترنت.

وكتب "الشامي"، عبر حسابه على تويتر: "كله هايتجاب خلاص، بس أهم حاجة خليك قد الشتيمة وكلامك ومترجعش تعيط وتقول مش أنا".

وكان الفنان شريف منير، قد نشر فيديو، وهو يتوسط ابنتيه، وقال: "دول المذنبين، المتهمين اللي عملوا مصيبة، اللي بوظوا البشرية، وأذوا الناس والدين، لأن الناس اللي بعتولي بيكلموني بالدين، اللي شتموني ملايكة وكلموني بالدين، هما دول البنتين الكبار اللي أذوا الدنيا كلها".

وأضاف: "بشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي ودعموني أنا وفريدة وكاميليا، وبشكركم على إحساسكم وشعوركم، لكن اللي طالبه منكم من النهاردة إن يكون فيه وقفة قوية، يجوز إحنا كنا سبب نقطة التحول اللي هتحصل الفترة الجاية، لو سمحتم لازم كلنا نبقي إيد واحدة، وبقولكم أي أذى يجيلكم أو تنمر يحصلكم أو أي حد يتجاوز حدوده بلفظ خارج متسكتوش، اعملوا بلاغ وسكرين شوت وروحو قدموا بلاغ".