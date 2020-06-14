حلا شيحة تدعم شريف منير: من يوم رجوعي للفن الناس بتتنمر بس

دعمت الفنانة حلا شيحة الفنان شريف منير، بعدما تعرض ابنتيه للتنمر بعد نشره صورة لهما.

وكتبت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" تعليقًا علي قراره، "انا بضم صوتي لصوتك يا شريف لان من يوم رجوعي للفن الناس تنمر بس وأنا حعمل زيك وانا متضامنة معاك".

يذكر أن الفنان شريف منير تعرض لحملة من التنمر بعدما نشر صور لبناته عبر "انستجرام ".

وظهرت في الصورة ابنتيه كاميليا وفريدة، وكتب على الصورة: " فريده شريف منير اللى قاعده .. كاميليا شريف منير اللى نايمه.. تصوير: كاميليا شريف منير".

ولاقت الصورة العديد من التعليقات المسيئة من قبّل الجمهور بسبب اعتراضهم على ملابس بناته الصغيرات.