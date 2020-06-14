القوات الأفغانية تصد هجوما لحركة طالبان على مواقع أمنية في "فارياب"

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم، صد هجوم نفذته عناصر حركة "طالبان" على مواقع أمنية في إقليم "فارياب" بشمال أفغانستان.

وقال فيلق شاهين 209، التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن مجموعة من مقاتلي طالبان، هاجمت مواقع أمنية في قرى أرزاليك وبلال بك في منطقة "قيصر".

وأضاف الفيلق، أن قوات الأمن ردت بشكل فعال على الهجوم واشتبكت مع المسلحين لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

وأوضح "فيلق شاهين 209"، أن قوات الأمن قتلت اثنين من مقاتلي طالبان خلال الاشتباك وأصابت ما لا يقل عن 3 آخرين، مشيرا إلى أن قوات الأمن لم تتكبد أي إصابات خلال الاشتباك.