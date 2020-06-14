مقتل 6 قراصنة في غارة قبالة سواحل الكاميرون

قتلت قوات الجيش الكاميروني، أمس السبت، بالرصاص، 6 قراصنة مسلحين قبالة سواحل بلدة أيداباتو جنوبي الكاميرون، كانوا على متن طوافة مائية في خليج غينيا الواقع في الجزء الشمالي الشرقي الأقصى من المحيط الأطلسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت مصادر بالجيش الكاميروني، اليوم، إنه جرت مصادرة أسلحة ومخدرات وأموال بعملات نيجيرية وكاميرونية من القراصنة، مشيرة إلى أن القضاء على القراصنة كان خطوة مهمة في مكافحة القرصنة التي أصبحت متفشية في خليج غينيا.

جدير بالذكر، أن رجال أعمال كاميرونيين ممن يبحرون إلى نيجيريا لشراء بضائع يتعرضون لهجمات منتظمة من قبل القراصنة في المياه الدولية.

البنك الدولي يصادق على تمويل مشروعين لتنمية منطقة "بحيرة تشاد"

وفي سياق آخر، وافقت مجموعة البنك الدولي عبر "المؤسسة الدولية للتنمية" - أداتها لمساعدة الدول الأشد فقرا - على تمويل بقيمة 346 مليون دولار أمريكي، للإنفاق على مشروعين للتنمية يهدفان إلى تعزيز التكيف وسبل التعايش في منطقة بحيرة تشاد، التي تشكل حدودا لأربع دول مشتركة هي: الكاميرون ونيجيريا والنيجر وتشاد.

وأوضحت المؤسسة الدولية للتنمية، أن المشروع الأول تقدر قيمته بحوالي 170 مليون دولار أمريكي، وتتمثل أهدافه الرئيسية في دعم التنسيق الوطني والإقليمي، ومنصات بناء القدرات المحلية، وتعزيز استئناف الأنشطة الزراعية المدرة للربح في بعض مقاطعات الكاميرون والنيجر وتشاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

والمشروع الثاني بقيمة 176 مليونا، ويستهدف تحسين إدخال الخدمات الأساسية والاقتصادية لولايات الشمال الشرقي لنيجيريا وهي: أداماوا وبورنو ويوبي، مع تعزيز التنسيق بينها وبين الدول الأخرى المتشاطئة في بحيرة تشاد.

وأوضح البنك الدولي، أن منطقة "بحيرة تشاد" تعاني من نقص البنية التحية، وضعف إدخال الخدمات الأساسية، علاوة على تعرضها لتداعيات حادة للتغيرات المناخية تؤثر على الثروات الطبيعية وسبل العيش في هذه المنطقة.

وأشار البنك، إلى أن انعدام الأمن في هذه المنطقة منذ عام 2009، بسبب تنامي نفوذ الجماعات المتمردة، أدى إلى منع أكثر من 49 مليون شخص من كسب قوت يومهم عبر ممارسة مهن الصيد والرعي والزراعة مما فاقم تردي الوضع في المنطقة.