"التعليم العالي": انتهينا من جميع الإجراءات الاحترازية بشأن الامتحانات

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والاحترازية اللازمة بشأن أعمال الامتحانات لطلاب السنوات النهائية مرحلتي البكالوريوس و الليسانس المقرر انطلاقها مطلع شهر يوليو المقبل، وكذلك اٌجراءات الإحترزية بشأن أعمال الكنترولات.

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، السبت المقبل الموافق 20 يونيو الجاري، اجتماعه الدوري بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية، لتحديد المصير النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بمراحل البكالوريوس والليسانس، ومتابعة الإجراءات الاحترازية التي ستتخذها الجامعات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وبشان أعمال الكنترولات وتصحيح الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب، أكدت الوزارة أن هناك عدد من الإجراءات الإحترازية تم التشديد على تطبيقها، و التي تضمنت في حفظ أوراق الإجابات داخل دواليب مغلقة، على أن يحظر التعامل إلا بعد مرور 48 ساعة من وضعها داخل الدواليب، بالإضافة إلي توزيع أقنعة للوجه وقفازات للأيدي على جميع المصححين أثناء تواجدهم داخل الكنترولات، فضلاً عن توفير المطهرات والمعقمات داخل صلات التصحيح ورصد الدرجات، على ان يتم الاحتفاظ بأوراق إجابات الطلاب داخل أكياس بلاستيكية مدون عليها البيانات الكاملة للطلاب، كما أنه يراعى أن لاتقل المسافة بين المصححين في الغرفة الواحدة عن 1.5 متر.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه لا نية لإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية بمراحل البكالوريوس والليسانس بالجامعات والمعاهد، أو استبدالها برسائل بحثية، مؤكدا أنّ ما يتعلق بامتحانات طلاب السنوات النهائية لمرحلتي البكالوريوس والليسانس بالجامعات واستبدالها برسائل بحثية، قرارات تخص المجلس الأعلى للجامعات، ولا صحة لما يتداول بإلغائها أو استبدالها بأبحاث.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنّ المجلس الأعلى للجامعات في انعقاد مستمر عبر شبكة الإنترنت "فيديو كونفرانس" لمناقشة أي مستجدات قد تطرأ الفترة المقبلة، خاصة في ظل أزمة كورونا.وتابع أنّه جرى وضع خطة كاملة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، في أثناء فترة الامتحانات، وتوجيه الجامعات بمراعاة المعايير التي تحقق السلامة للجميع، وبينها تطبيق التباعد الاجتماعي في اللجان وتخفيض عدد الطلاب الممتحنين في كل لجنة لأقل من النصف، وتوزيع كمامات على الطلاب ووضع وسائل التعقيم المختلفة باللجان، فضلا عن تخصيص طبيب بكل مقر لجان، إضافة إلى التعقيم والتطهير الدوري للجان المختلفة قبل وبعد الامتحانات، وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف المصدر أنّ الوزارة بدأت إجراء استبيان إلكتروني بشأن التعليم عن بعد بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمتوسطة، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الشهر الماضي، موضحا أنّ الاستبيان يهدف لجمع الآراء المختلفة عن تجربة التعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني خلال الفترة الماضية داخل الجامعات والمعاهد المختلفة استعدادا لوضع خطة العام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021.